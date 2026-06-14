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Politica· 2 min citire
AUR nu votează guvernul Veștea și cere alegeri anticipate
Petrișor Peiu, lider AUR
Publicat14 iun. 2026, 16:25
Sursărealitatea.net
AUR nu votează cu guvernul Veștea. Suveraniștii spun că desemnarea acestuia nu face decât să sporească criza, iar singura soluție constituțională e organizarea alegerilor anticipate. Petrişor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, crede că nici acest guvern nu va trece.
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