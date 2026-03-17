Demisie la vârful securității SUA: șeful contraterorismului pleacă în semn de protest față de conflictul cu Iranul
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului din cadrul administrației Donald Trump, și-a anunțat demisia, invocând dezacordul față de conflictul cu Iran.
Oficialul a transmis, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că nu poate susține „cu bună conștiință” deciziile actualei administrații privind implicarea militară în regiune.
Kent a afirmat că, în opinia sa, Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite ale Americii și a sugerat că declanșarea conflictului ar fi fost influențată de presiuni externe, inclusiv din partea Israel și a lobby-ului pro-israelian din SUA.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Joe Kent a fost confirmat în funcție în iulie 2025, după un vot strâns în Senat, unde a obținut 52 de voturi pentru și 44 împotrivă.
În poziția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, acesta a coordonat activitatea unei agenții esențiale pentru analiza și prevenirea amenințărilor teroriste la adresa SUA.
Demisia sa vine într-un moment tensionat pe plan internațional, marcat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de dezbateri tot mai aprinse în interiorul administrației americane privind strategia militară.
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News