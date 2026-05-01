Moment tensionat la Congresul FIFA: liderul fotbalului palestinian refuză fotografia cu reprezentantul Israelului
Congres FIFA
Tensiunile dintre palestinieni și israelieni au ieșit din nou la suprafață în cadrul Congresului FIFA desfășurat joi la Vancouver.
Președintele Federației Palestiniene de Fotbal, Jibril Rajoub, a refuzat să participe la o fotografie oficială alături de delegatul Israelului, în ciuda invitației făcute de șeful FIFA, Gianni Infantino.
Incidentul a avut loc după intervențiile oficialilor în fața delegaților. Infantino a încercat să îi aducă pe cei doi reprezentanți într-un moment simbolic de unitate, însă Rajoub a refuzat în mod constant să pozeze, în ciuda insistențelor.
Gestul survine pe fondul unui conflict mai amplu între Federația Palestiniană de Fotbal și FIFA. Organizația palestiniană contestă decizia forului internațional de a nu sancționa Israelul, acuzând faptul că unele cluburi israeliene din așezările din Cisiordania sunt acceptate în competițiile oficiale ale federației israeliene.
Situația reflectă tensiunile persistente dintre cele două părți, care continuă să se manifeste inclusiv în cadrul evenimentelor sportive internaționale.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:15 - Autostrada Pașcani–Suceava–Siret ar putea fi finalizată până în 2029. Bolojan anunță semnarea contractelor pentru două loturi
- 12:04 - 1 mai 2026: 16 ani de la înființarea UNPR
- 11:21 - Trump respinge ideea de vestă antiglonț după o nouă tentativă de atac: „Aș părea cu 10 kilograme mai greu”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News