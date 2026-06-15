Transmisiuni speciale de la Summitul G7: Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă

Liderii celor mai puternice economii ale lumii se reunesc la Summitul G7, unde sunt analizate cele mai importante dosare internaționale. Președintele SUA, Donald Trump, participă la întâlniri cu șefi de stat și de guvern, urmând să se întâlnească și cu Emmanuel Macron la Versailles.

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