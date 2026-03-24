Guvernul urmează să adopte marţi OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere

Sursă: realitatea.net

Guvernul ar urma să adopte marţi proiectul de OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză.

Conform proiectului pus în dezbatere publică, luni seară, de Ministerul Energiei, exportul produselor petroliere se va putea face doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi al ministerului de resort.

Totodată, se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora, la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.

Măsurile de protecţie se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză.