Iran respinge planul de pace al lui Donald Trump: „Noi decidem când se termină războiul”

Iran a respins propunerea de încetare a focului avansată de Statele Unite, care ar include un plan structurat în 15 puncte.

Potrivit informațiilor difuzate de Press TV, un oficial iranian, citat sub protecția anonimatului, a transmis că Teheranul nu acceptă condițiile propuse de Washington.

Acesta a subliniat că Iranul va decide în mod unilateral momentul în care conflictul se va încheia, în funcție de propriile interese și cerințe.

Conform Associated Press, autoritățile iraniene ar fi formulat la rândul lor o contrapropunere, care include solicitări precum plata unor despăgubiri de război și recunoașterea suveranității asupra Strâmtoarea Ormuz, un punct-cheie pentru transportul global de petrol.

Surse media arată că propunerea americană ar fi fost transmisă către Teheran prin intermediul Pakistan.

În același timp, oficialul iranian a avertizat că operațiunile militare nu vor fi oprite, anunțând continuarea „loviturilor puternice” în Orientul Mijlociu.

Refuzul vine într-un moment în care tensiunile din regiune rămân extrem de ridicate, iar perspectivele unei soluții diplomatice par tot mai îndepărtate.