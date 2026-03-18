Liderul Cubei îl avertizează pe Trump: „Orice intervenție va fi întâmpinată cu o rezistență de nezdruncinat”
Tensiunile dintre Statele Unite și Cuba se amplifică, după ce președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a transmis un avertisment ferm liderului american Donald Trump, în contextul declarațiilor tot mai agresive venite de la Washington.
„SUA amenință Cuba cu răsturnarea ordinii sale constituționale. Dar orice agresor extern va întâmpina o rezistență de neclintit”, a transmis președintele Cubei, reacționând la afirmațiile lui Trump, care a sugerat că ar putea interveni pentru a schimba regimul de la Havana: „Fie o eliberez, fie o cuceresc. Aș putea face orice”.
În paralel, Cuba se confruntă cu dificultăți majore, după o pană de curent la nivel național care a durat peste 30 de ore și a afectat întreaga populație a insulei. Deși alimentarea cu energie a fost parțial reluată, situația rămâne critică, în condițiile în care mulți cubanezi trăiesc la limita subzistenței.
Autoritățile de la Havana acuză Statele Unite pentru agravarea crizei economice, inclusiv din cauza restricțiilor care afectează aprovizionarea cu combustibil. În acest context, schimbul de replici dintre cele două părți riscă să accentueze și mai mult tensiunile din regiune.
Citește și:
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
- 17:50 - Trump amenință că SUA ar putea abandona deblocarea Strâmtorii Ormuz, după refuzul aliaților NATO
