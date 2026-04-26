Ana Maria Păcuraru, analiza momentului: De ce nu vor iranienii să se așeze la masa negocierilor. Încep să se vadă rupturi în interiorul regimului de la Teheran
Ana Maria Păcuraru
Iranul și Statele Unite par să se îndepărteze tot mai mult de posibilitatea încheierii unui acord de pace. Donald Trump refuză să-și mai trimită emisarii în Islamabad și singurele relații dintre cele două țări sunt stabilite pe cale indirectă. Jurnalistul Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, a făcut o analiză completă.
Ministrul iranian de externe, Abbas Araki, a părăsit Pakistanul sâmbătă fără să se fi întâlnit cu negociatorii americani, o lovitură semnificativă pentru eforturile de mediere și un semnal clar că Teheranul nu este pregătit să cedeze presiunii diplomatice americane.
Arigaki s-a întâlnit în schimb cu premierul Shebaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze, mareșalul Assim, Pakistanul jucând rolul de mediator între cele două puteri. Washingtonul trimisese la Islamabad pe Steve Witkoff și Jared Kushner, tocmai în speranța unor negocieri directe.
Iranul invocă blocada navală americană din strâmtoarea Ormuz drept principalul obstacol pentru reluarea negocierilor formale.
Între timp, analiștii semnalează că există diviziuni în interiorul conducerii de la Teheran, Garda Revoluționară Islamică exercitând, așadar, o influență considerabilă asupra procesului decizional.
Deci, diplomația se desfășoară dar prin canale indirecte, cu pași mici și cu o republică islamică care alege să negocieze din spatele unui ecran și nu față în față, atât timp cât Teheranul dictează termenii în care acceptă să vorbească. Orice progres rămâne fragil și incert.
