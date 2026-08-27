Livrator nepalez bătut în Cluj: trei români au fost condamnați. Principalul agresor, 9 ani de închisoare

Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru tentativă la omor calificat și tâlhărie calificată, după ce a lovit cu o bâtă un livrator nepalez în Cluj-Napoca.
Ceilalți doi inculpați au primit 2 ani și 10 luni de închisoare cu executare, respectiv 2 ani și 4 luni cu suspendare. Victima a rămas cu sechele grave, iar instanța a stabilit și plata unor despăgubiri. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Principalul agresor, 9 ani de închisoare
Instanța l-a condamnat pe Samir Lakatos la 8 ani de închisoare pentru tentativă la omor calificat și la 3 ani pentru tâlhărie calificată. Pedepsele au fost contopite, iar rezultanta este de 9 ani de închisoare cu executare.
Judecătorii au reținut gravitatea ridicată a agresiunii și faptul că victima a fost lovită cu o bucată de lemn în zone vitale ale corpului. Tânărul se află în arest preventiv din 30 august 2025, perioadă care va fi dedusă din pedeapsă.
Ce pedepse au primit ceilalți doi
Alex Ricardo Șurcă a primit 2 ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru tentativă de tâlhărie calificată și tâlhărie calificată.
Lucian Șurcă a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare pentru tâlhărie calificată, însă executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru trei ani. El trebuie să respecte obligațiile stabilite de Serviciul de Probațiune și să efectueze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
Victima a rămas cu sechele grave
Agresiunea a avut loc în noaptea de 26 spre 27 august 2025, în zona unei treceri la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului din Cluj-Napoca. Livratorul nepalez a fost lovit în cap, spate și picioare și a ajuns în stare gravă la spital.
Leziunile cranio-cerebrale i-au pus viața în pericol. Potrivit informațiilor prezentate în timpul procesului, victima a rămas cu probleme neurologice și de vedere și nu mai poate munci ca înainte.
Despăgubiri de 25.000 de euro
Instanța i-a obligat pe primii doi inculpați, în solidar, să achite victimei 25.000 de euro, reprezentând daune morale. Aceștia trebuie să plătească și 113.064 de lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj pentru cheltuielile medicale.
Sentința Judecătoriei Cluj-Napoca nu este definitivă. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.