Victorie istorică pentru Realitatea Plus: Înalta Curte a decis că suspendarea emisiei de către CNA a fost ILEGALĂ
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Decizie fără precedent în justiția din România. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că hotărârea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de întrerupere a emisiei postului Realitatea Plus timp de 3 ore a fost complet ilegală.
Postul de televiziune Realitatea Plus a obținut o victorie definitivă împotriva CNA în instanță. Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat sancțiunea prin care postul a fost forțat în trecut să își întrerupă emisia televizată timp de trei ore, stabilind că măsura luată de reglementator a depășit cadrul legal.
Cum s-a ajuns la suspendarea de 3 ore și ce urmează
Sancțiunea de oprire a emisiei, una dintre cele mai severe măsuri pe care le poate aplica CNA, a fost contestată imediat de conducerea televiziunii. După un proces de durată, magistrații au dat dreptate postului de televiziune, confirmând abuzul și restabilind adevărul juridic.
Victorie majoră în instanță pentru Realitatea Plus. Avocatul Vlad Tobă: „Decizia Curții de Apel confirmă abuzul CNA”
După luni de presiuni și decizii controversate ale Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), instanța dă dreptate postului de televiziune Realitatea Plus. Avocatul Vlad Tobă a explicat în direct impactul juridic al ultimei decizii pronunțate de Curtea de Apel București, subliniind că interpretările eronate ale reglementatorului pot atrage răspunderea juridică a celor implicați.
Bătălia juridică dintre Realitatea Plus și CNA marchează un nou punct de cotitură. În urma unui șir de decizii de suspendare a emisiei emise de autoritatea audiovizuală începând cu luna aprilie, magistrații de la Curtea de Apel au intervenit prompt și au blocat punerea în aplicare a sancțiunilor, aliniindu-se argumentelor prezentate de echipa de avocați a televiziunii.
Șirul abuzurilor CNA, oprit de instanțele de judecată
Avocatul Vlad Tobă a detaliat cronologia evenimentelor juridice și modul în care deciziile instanțelor de judecată din 2026 au restabilit echilibrul și respectarea legii.
„Începând cu luna aprilie a acestui an au fost primite mai multe decizii de la CNA, care ulterior au fost suspendate prin intervenția Curții de Apel București, într-o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat și în precedenta decizie din 2026. Soluția pronunțată de instanță oferă o și mai mare greutate susținerilor noastre și, cu această ocazie, trebuie să mulțumim completului de judecată care s-a aliniat poziției pe care noi am susținut-o constant”, a declarat avocatul Vlad Tobă.
Răspundere juridică pentru cei care au concurat la emiterea deciziilor ilegale
Practica CNA din ultimele patru luni de a interpreta eronat dispozițiile legale creează un precedent periculos, însă decizia Curții de Apel deschide calea către tragerea la răspundere a celor responsabili pentru prejudiciile aduse postului TV.
„Această modalitate de interpretare eronată a dispozițiilor legale, perpetuată de mai bine de patru luni, poate crea riscuri majore. Subliniez faptul că există posibilitatea răspunderii personale, pe lângă cea a instituției, a tuturor celor care au concurat la emiterea unor astfel de acte ilegale. Practic, soluția pronunțată de Curtea de Apel oferă o posibilitate concretă de acțiune juridică ulterior”, a avertizat reprezentantul legal al Realitatea Plus.
Prin această victorie în instanță, Realitatea Plus își reafirmă angajamentul de a apăra libertatea de exprimare și de a combate orice încercare de cenzură sau abuz de putere din partea autorităților.
Acțiuni în instanță și plângeri penale împotriva membrilor CNA. Avocatul Ioan Georgescu: „Au încălcat Constituția și trebuie să dea socoteală în Parlament”
Deciziile instanțelor de judecată confirmă că sancțiunile aplicate postului Realitatea Plus au fost abuzive. Avocatul televiziunii, Ioan Georgescu, anunță măsuri fără precedent: acțiuni în răspundere civilă, plângeri penale pentru abuz în serviciu împotriva membrilor CNA care au votat sancțiunile nelegale și audieri urgente în Parlamentul României.
În urma proceselor câștigate în instanță de Realitatea Plus, care au dus la suspendarea deciziilor emise de Consiliul Național al Audiovizualului, echipa juridică trece la etapa următoare. Instanțele au reținut nelegalitatea vădită a actelor emise de CNA, motiv pentru care responsabilitatea nu va mai fi purtată doar de instituție, ci și de funcționarii publici care au votat aceste măsuri.
Plângeri penale pentru abuz în serviciu și acțiuni civile împotriva membrilor CNA
Suspendarea actelor administrative arată că deciziile CNA au fost disproporționate și vădit nelegale, fără a fi nevoie de investigații complexe pentru a se constata abuzul.
„Vom formula acțiuni în răspundere civilă, întemeiate pe Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, împotriva membrilor CNA care au votat aceste sancțiuni abuzive și nelegale, dar și acțiuni penale pentru abuz în serviciu. Funcționarul public are obligația de a-și desfășura activitatea cu respectarea legii și a Constituției”, a declarat avocatul Ioan Georgescu.
Încălcarea Articolului 30 din Constituție: Cenzura este interzisă
Reprezentantul legal al televiziunii a subliniat că acțiunile reglementatorului din audiovizual au depășit cadrul legal și au vizat în mod direct reducerea la tăcere a unui post de televiziune incomod.
„În cazul nostru este evident că încercarea lor a fost de a cenzura libertatea de exprimare a postului. Ori cenzura este interzisă prin articolul 30 din Constituția României. Au încălcat însăși legea fundamentală a țării”, a adăugat avocatul Realitatea Plus.
Membrii CNA, chemați să dea socoteală în fața Parlamentului
Pe lângă demersurile din instanțele de judecată, avocatul Ioan Georgescu solicită intervenția directă a Parlamentului României — instituția care îi numește pe membrii Consiliului.
Acțiunile repetate ale acestora ridică semne grave de întrebare cu privire la probitatea și legalitatea funcționării CNA:
Audieri în comisiile de specialitate: Membrii care au votat sancțiunile nelegale trebuie să fie convocați în fața Senatului și a Camerei Deputaților pentru a da explicații.
Prejudiciu de imagine adus instituției: Comportamentul de cenzură afectează grav credibilitatea unei instituții publice a statului român.
Revocarea din funcție: Avocatul Ioan Georgescu susține că consecința firească a acestor abuzuri repetate confirmate de Înalta Curte trebuie să fie schimbarea din funcție a membrilor responsabili.
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