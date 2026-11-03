Melania Trump, mediator între Moscova și Kiev. Relatare de Ana Maria Păcuraru

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 nov. 2026, 18:02

Melania Trump îi aduce la aceeași masă, la Casa Albă, pe reprezentanții Rusiei și Ucrainei, după armistițiul umanitar negociat în regiunea Herson. Aproape 800 de civili au fost evacuați în urma acordului, însă Kievul acuză Moscova că a profitat de încetarea focului pentru a-și consolida pozițiile militare. Detalii are Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Casa Albă, singura televiziune din România acreditată în Congresul SUA.

Distribuie articolul