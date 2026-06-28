Miron Mitrea: „Asistăm la cel mai mare jaf la care a fost supusă România în ultimii 36 de ani”

Analistul politic Miron Mitrea susține că actualul Executiv va rămâne la Palatul Victoria pentru o perioadă îndelungată și acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că încheie contracte de miliarde de euro în beneficiul unor companii din Germania.
Într-un interviu la Realitatea PLUS, intervenție recentă, fostul ministru al Transportuilor a comentat atât acordurile privind achizițiile din domeniul apărării, cât și proiectul portofelului digital, afirmând că România asistă la ceea ce el consideră a fi „cel mai mare jaf” din ultimele peste trei decenii
Miron Mitrea a spus că actualul premier va avea un mandat îndelungat.
„O să stea mult. O să stea mult, pentru că el e o plantă acolo, plantă carnivoră. Săptămâna asta a mai semnat un contract mare. Acum două, trei săptămâni a semnat câteva miliarde bune către Germania, cu SAFE.
Acum a mai semnat un contract pentru portofelul digital și surpriză, cu o firmă din ce țară oare? Chiar Germania. Cu firma care a fost apropiată de doamna Vioana Georgiu cu vestitul trafic de influență pe care l-a făcut și de care i se pare ei că e acuzată degeaba.”
Acuzații privind contractele semnate de Guvern
Analistul politic afirmă că Executivul, deși are atribuții limitate, continuă să semneze contracte importante și susține că în jurul acestora se dezvoltă numeroase afaceri conexe.
„Deci guvernul ăsta, care are putere redusă, stă acolo și prăduiește. Pentru că nu e vorba numai de faptul că banii pleacă afară. Nu pot fi atât de tântălăi încât să le dea numai nemțior comenzi și retur ei să să nu aibă. Au și retur. Nu e parandărăt la nivelul ăsta. E mai complex.
Pentru marile afaceri, există tot felul de afaceri colaterale, nevoie de depozitare, tot felul de achiziții trebuiesc făcute, spații de închiriat și așa mai departe. Sunt taxe de plătit, sunt o grămadă de case de avocați care funcționează, firme de notariat, firme de avocați care lucrează. Sunt o grămadă de firmulețe, consultanți, a câteva miliarde de euro aceste nimicuri, se ridică la câteva zeci de milioane probabil. Și asta nu este neapărat un parandărăt. Asta e Europa civilizată, este necoruptă.”
„România mai coruptă așa, când nu dă Europa contracte. În momentul în care ei își dau niște bani, de fapt nu le dă niciun ban, au pus la un loc niște bănci și au zis poți să te împrumuți cu o dobândă preferențială. Și noi am sărit și am luat 16,8 miliarde.
Și dobânda asta e foarte preferențială, primii 10 ani nu plătiți baza, plătiți doar dobânda. Deci noi de la anul plătim doar 75-80 de km de autostradă pe an. Aia e preferențialul, ca să ne înțelegem. Peste 10 ani o să plătim 300 -400 de km de autostradă pe an. Ca să măsurăm ceva ce înțelege toată lumea.”
Critici privind tipurile de echipamente militare achiziționate
Mitrea consideră că România cumpără echipamente militare care nu corespund realităților conflictelor moderne și susține că accentul ar trebui pus pe alte categorii de tehnologie.
„Deci și noi, de banii ăștia, cumpărăm de la ei, de la firmele pe care ei ni le sugerează, armament, majoritatea armament ofensiv, transportoare, autoblindate, amfibii armata, erau folosite pentru transportarea și încă sunt folosite pentru transportarea infanteriei pe linia de război în momentele de ofensivă. La defensivă stăm în șanțuri și ne apărăm.
Deci noi ne pregătim de al doilea război mondial, cumpărăm acele tipuri de armament care erau folosite în al doilea război mondial. Nu cumpărăm prea multe drone și d-astea, că probabil că nu au nemții încă foarte multe la dispoziție.”
Portofelul digital, un alt motiv de îngrijorare
Un alt subiect abordat de Miron Mitrea a fost implementarea portofelului digital, despre care spune că ridică probleme privind administrarea datelor personale.
„După care, săptămâna asta, așa cum spuneam, a semnat portofoliul digital. Aici, lucrurile sunt și mai complicate, că nu e vorba numai de bani, e vorba de a pune întreaga bază a datelor privind cetățenii care vor folosi acest portofel digital, și îl vom folosi, pentru că va fi foarte comod, îl vom folosi, să punem la dispoziția unei firme din Germania.
Și aici sunt foarte mulți bani care se vor întoarce.”
„Cel mai mare jaf la care a fost supusă România”
În finalul intervenției sale, Miron Mitrea a afirmat că actualul Executiv este susținut inclusiv de unele formațiuni care pretind că îi sunt adversare și a lansat unele dintre cele mai dure acuzații la adresa Guvernului.
„Deci, după părerea mea, guvernul Bolojan, stă acolo, sprijinit foarte multă lume și unii care se fac că vor să-l dea jos îl sprijină. Unii care se fac că vor să-l dea jos îl sprijină.
Ca să rămână acolo, pentru că noi asistăm, după aprecierea mea, în sensul de valoare a acestor contracte, la cel mai mare jaf la care a fost supusă România în ultimii 36 de ani. Nimeni nu a avut la dispoziție 30-40 miliarde să-i jefuiască așa dintr-o dată.”
Deci eu am mai spus chestia asta și referitor la alți politicieni. Avem două situații. Eu nu pot să spun că Bolojan o face că știe, sau îl manipulează unii sau alții. Habar n-am. Eu am oameni care au lucrat cu el și m-au spus, despre el că e un tip foarte încăpățânat, un foarte bun administrator, intransigent, modest din punct de vedere al capacității de a înțelege lucrurile din jurul lui, dar la nivel administrației, mai departe, e cu probleme.
Acum, eu nu știu dacă el, în situația asta, este doar tântălău sau este ticălos. Asta nu pot să bag eu mâna în foc. Din mie mi se pare că e ticălos.”