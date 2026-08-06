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Politica· 2 min citire
Ucraina atacă din nou în adâncul Rusiei: rafinăria cu o capacitate de 15 milioane de tone de petrol pe an, vizată două nopți la rând
Dronă
Publicat6 aug. 2026, 07:04
Actualizat6 aug. 2026, 08:06
SursăRealitatea.net
Drone ucrainene au atacat, în noaptea de miercuri spre joi, regiunea rusă Iaroslavl. Ținta ar fi fost rafinăria Slavneft-Yanos, una dintre cele mai mari instalații de procesare a petrolului din Rusia. Obiectivul se află la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina. Este a doua noapte consecutivă în care rafinăria este vizată.
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