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Șeful salvamarilor din sudul litoralului, avertisment pentru părinți: „Niște cursuri de înot la piscină nu sunt suficiente”
FOTO: Arhivă
Inconștiența turiștilor continuă pe litoralul românesc. Deși pe plaje flutură steagul roșu și scăldatul este interzis din cauza curenților puternici, zeci de persoane sfidează pericolul și se aruncă în marea învolburată.
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