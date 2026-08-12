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Momente de panică în Râmnicu Vâlcea după ploaia torențială. Doi oameni, evacuați dintr-o mașină blocată în ape

Pompierii au intervenit în Râmnicu Vâlcea

Pompierii au intervenit în Râmnicu Vâlcea

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 12 aug. 2026, 23:57

Ploaia torențială căzută miercuri seara în municipiul Râmnicu Vâlcea a dus la inundarea pasajului Matei Basarab, iar o mașină a rămas blocată, cele două persoane aflate în aceasta fiind evacuate de pompierii care au intervenit la fața locului, informează Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență (ISU).

Totodată, pompierii au fost solicitați și pentru evacuarea apei dintr-un beci inundat la un imobil din municipiu.

De asemenea, în orașul Călimănești a fost inundat carosabilul, în zona Parcul cu cai, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru pomparea apei. Au fost în orașul-stațiune și mai mulți copaci prăbușiți pe carosabil, iar în cădere unii au agățat și cabluri electrice.

Pompierii vâlceni au mai intervenit și în localitatea Ionești, unde un stâlp a fost înclinat de vântul puternic.

Conform avertizării meteorologice cod galben de furtună, vântul a bătut cu până la 70 km/h, iar aversele torențiale au cumulat în unele zone și 25 l/mp.

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