Pacient rănit de două ori în aceeași zi: ambulanța în care se afla, implicată într-un accident pe DN 7, în Vâlcea

Un bărbat rănit într-un accident rutier produs miercuri în localitatea Câinenii Mari, județul Vâlcea, a fost victima unui al doilea incident, după ce ambulanța care îl transporta la spital s-a ciocnit cu un camion de salubritate pe DN 7, în zona Gura Văii. Pacientul a fost preluat din nou de echipajele medicale și transportat la spital în stare de conștiență.

Ambulanță lovită de un camion de salubritate

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că accidentul s-a produs pe DN 7, în localitatea Gura Văii, unde o autosanitară și un camion de salubritate au intrat în coliziune. În ambulanță se afla pacientul rănit anterior în Câinenii Mari.

Impactul a provocat noi leziuni bărbatului, care a fost stabilizat și transportat la spital.

Trafic restricționat pe un singur fir

Circulația rutieră în zonă se desfășoară pe un singur fir, alternativ, fiind dirijată de polițiști. Autoritățile estimează că traficul va reveni la normal în jurul orei 13:00.

Echipajele de intervenție rămân la fața locului pentru cercetări și fluidizarea traficului.