România, lovită de un nou cutremur în această dimineață
În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs vineri dimineață, la ora locală 5:50, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul s-a înregistrat la o adâncime de 105,4 kilometri și a avut loc în apropierea următoarelor orașe: 40 km vest de Focșani, 70 km est de Sfântu-Gheorghe, 70 km nord de Buzău, 84 km est de Brașov, 89 km sud de Bacău și 91 km sud-vest de Bârlad.
Cutremurul a fost unul slab și, potrivit datelor disponibile până în prezent, nu a produs pagube. Zona seismică Vrancea este cea mai activă din România, fiind responsabilă pentru majoritatea mișcărilor tectonice resimțite la nivel național.
„În ziua de 09 Ianuarie 2026, la ora 05:50:32 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 105.4 km.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 40km V de Focșani, 70km E de Sfântu-Gheorghe, 70km N de Buzău, 84km E de Brașov, 89km S de Bacău, 91km SV de Bârlad”, a transmis INFP.
