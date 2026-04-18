Măsuri de ultima oră pentru ca tezaurul să nu mai fie furat. Coiful de la Coțofenești va ajunge în România

Coiful de la Coțofenești va fi adus în România, iar autoritățile iau măsuri sporite pentru ca tezaurul să fie protejat, iar ministerul Culturii a emis o ordonanță de urgență în acest sens.

Acesta va fi expus la Muzeul Național de Istorie a României pe 21 aprilie, iar ulterior piesele vor fi expuse pentru public în toată țara. Ministrul Culturii a precizat că asigurarea acoperă toate costurile furtului și a fost virată integral, însă din cele cinci milioane de euro, se vor costurile aferente restaurării. Restul sumei va fi restituită.

Măsurile Guvernului pentru ca tezaurul să nu mai fie furat

Ministerul Culturii a anunțat că începând cu 22 aprilie anul acesta până la aceeași dată a anului viitor, artefactele vor ajunge prin toată țara cu respectarea măsurilor de siguranță. Asta pentru că statul român, proprietarul tezarului, răspunde pentru acest furt prin Ministerul Culturii şi Muzeul Naţional de Istorie, iar această experienţă trebuie să fie o învățătură de minte, a precizat Andras Istvan Demeter.

Între timp, jaful tezaurului dacic din Olanda intră într-o nouă etapă, odată cu începerea procesului celor trei suspecți. În paralel, procurorii cer pedepse de până la cinci ani și jumătate de închisoare. O a treia brățară este în continuare de negăsit. Doi dintre inculpați au acceptat acorduri cu anchetatorii și riscă 3 ani și 8 luni de detenție după ce au contribuit la recuperarea coifului și a două brățări din aur. Al treilea suspect care a refuzat înțelegerea ar putea primi pedeapsa maximă cerută de procurori.

Specialiștii români au analizat piesele recuperate și confirmă că sunt originale. Brățările sunt intacte, iar coiful prezintă doar o deformare care poate fi reparată. Până când toate piesele vor fi recuperate, cazul rămâne deschis.