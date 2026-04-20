Tragedie în Tulcea: un polițist de 20 de ani a fost găsit mort

Un tânăr polițist, în vârstă de 20 de ani, din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, a fost găsit decedat luni, pe un teren din municipiul Tulcea.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții instituției, autoritățile au fost alertate în jurul orei 16:55, printr-un apel, cu privire la descoperirea unei persoane fără viață. La fața locului au intervenit echipe operative pentru a verifica situația și a demara cercetările.

Primele date indică faptul că este vorba despre un angajat al poliției, iar din verificările preliminare reiese că decesul ar fi survenit în urma unei răni provocate prin împușcare. Până în acest moment, nu au fost identificate indicii care să sugereze implicarea unei alte persoane.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs acest eveniment tragic.