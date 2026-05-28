Ultimele pregătiri înainte de redeschiderea Transalpinei

Când vor putea circula turiștii pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România

Se fac ultimele pregătiri pe Transalpina înainte de marea redeschidere. Drumarii sunt în teren și lucrează contracronometru pentru ca șoferii să poată circula din nou pe cel mai spectaculos drum montan din România, conform Realitatea PLUS.

Redeschiderea drumului este așteptată atât de turiști, cât și de proprietarii de pensiuni și hoteluri din Rânca, care speră la un nou sezon aglomerat odată cu venirea verii.

Autoritățile spun că redeschiderea Transalpinei depinde de condițiile meteo și de siguranța șoferilor, însă lucrările sunt aproape de final. Ca și în anii trecuți, vor exista restricții de viteză și tonaj pentru autoturisme.