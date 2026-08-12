Unde se va vedea eclipsa totală de Soare de miercuri

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 aug. 2026, 08:14

O eclipsă totală de Soare va fi vizibilă miercuri din Europa de Vest continentală, pentru prima dată din 1999, umbra Lunii traversând nordul Siberiei, Oceanul Arctic şi estul Groenlandei, înainte de a trece peste vestul Islandei şi de a ajunge în nordul Spaniei, atingând pentru scurt timp şi nord-estul Portugaliei, înainte de a se încheia la apusul soarelui deasupra coastei mediteraneene a Spaniei şi a Insulelor Baleare, relatează Reuters.

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