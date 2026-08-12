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Consultări pentru formarea noului Guvern după 15 august. PSD ar negocia cu UDMR. Grindeanu și Nazare, printre variantele de premier

Consultări pentru formarea noului Guvern

Consultări pentru formarea noului Guvern

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 08:24
Sursărealitatea.net

Negocierile pentru formarea unui nou Guvern intră într-o nouă etapă. Liderii partidelor politice ar urma să fie convocați săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni, unde vor avea noi discuții cu președintele Nicușor Dan. Potrivit unor surse politice, PSD ar fi început deja negocierile cu UDMR pentru o posibilă formulă de guvernare, conform Realitatea PLUS.

PSD ar negocia cu UDMR pentru viitoarea formulă de guvernare

După 15 august ar urma să înceapă consultările oficiale cu reprezentanții partidelor politice, iar următorul pas va fi desemnarea unui candidat pentru funcția de premier. În acest moment, Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare ar avea cele mai mari șanse să îi ia locul lui Ilie Bolojan.

În paralel, partidele își pregătesc strategiile și încearcă să strângă susținerea necesară pentru viitorul Executiv. Potrivit informațiilor obținute pe surse, PSD încearcă să obțină sprijinul UDMR. Silviu Mănăstire, întrebat despre aceste discuții, nu a negat existența lor. În ceea ce privește varianta unui guvern tehnocrat, aceasta nu pare să aibă susținerea tuturor partidelor. Silviu Mănăstire a transmis că nu este de acord cu o asemenea formulă, însă ar susține un guvern de armistițiu.

Votul pentru noul Guvern ar putea avea loc la începutul lunii septembrie

Nici în interiorul actualei formule politice nu există, deocamdată, o poziție comună privind forma pe care ar trebui să o aibă viitorul Executiv. Ilie Bolojan s-a opus în trecut variantei unui guvern tehnocrat, însă acum ar privi favorabil o asemenea soluție. După consultările de la Palatul Cotroceni și desemnarea unui candidat pentru funcția de premier vor urma negocierile pentru obținerea unei majorități parlamentare. Votul din Parlament pentru noul Guvern este așteptat în prima săptămână a lunii septembrie.

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