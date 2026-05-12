Verdictul lui Mircea Toma la CNA: Între libertatea de exprimare și amenzile de zeci de mii de lei. Este „discursul populist” noul pretext pentru cenzură?

Realitatea PLUS a fost amendată cu 50 de mii de lei pentru transmisiunile din ziua de 24 martie, atunci când postul a transmis de la manifestația de susținere pentru Călin Georgescu, dar și de la protestul altor sindicate, de la Guvern. Mircea Toma a făcut propunerea, iată ce a spus acesta în ședința CNA.

„Cum au ajuns Guvernul, în loc să dea bani instituțiilor care sunt, minerilor, să dea tuturor altor persoane? Oamenii dau moldovenilor, un lucru sinistru; să dai ucrainenilor... Poziționarea față de niște valori care ar merita o atenție mai echilibrată este fermă aici, nu există altă variantă.

Ne concentrăm pe noi și pe interesul nostru din punct de vedere al puterii și tăiem orice alte cheltuieli; străinii să-și vadă de treabă. E un discurs tipic extremist-populist pe care postul și-l asumă. Nu avem nuanțe. Toate emisiunile din ziua de, când au fost, din 24 martie, sunt încadrate la acest registru, până seara când Anca Alexandrescu vine cu o agendă mai colorată. Ea adaugă aici acea picătură sinistră cu eleva care s-a sinucis din cauza sărăciei. Știe domnia sa că e din cauza sărăciei, în timp ce doamna Păcuraru este prezentă în piață pentru a evita ca alte minore să se sinucidă din cauza sărăciei.

Năvalnica Păcuraru nu poate fi oprită, are o misiune nobilă de rezolvat, o obligă onoarea familiei, iar postul e al familiei, iar familia este poporul.Asta e o observare apropo de ce se petrece cu Becali în emisiunile în care apare doamna Păcuraru. Încă nu am în minte o consecință concretă pentru aceste observații. Prezența doamnei Păcuraru, una de militant politic, vicepreședintă AUR, caută pentru români salvarea; s-a dus în mijlocul lor, românii care au venit, mineri, să protesteze și își face datoria de politician cu seriozitate. Aici nu am motive. Discursul nu mai are legătură cu ce am povestit mai devreme, unde avea calitatea de membră a unei familii. Postul e un breloc la centura acestui politician, pe care dânsa îl folosește de câte ori are nevoie. Când obosește, pleacă pe tușa Pieței Victoriei; postul își face treaba jurnalistic, îi ia interviuri. Oricum, există un singur punct de vedere care, în general, este revolta. Nu avem aici nuanțe, nu sunt alte opinii. Trebuie să vină altcineva la putere ca să arate românilor care este adevărata salvare”, declara Mircea Toma în ședința CNA.