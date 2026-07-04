Vremea, 4 iulie. Temperaturi de până la 34 de grade și furtuni cu grindină în mai multe zone din țară

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 09:10

Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, iar în sud și vest temperaturile vor avea valori specifice unei zile de vară. În același timp, instabilitatea atmosferică se va accentua în cursul după-amiezii, când sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină.

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