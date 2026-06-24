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Economie· 1 min citire
Fost ministru al Energiei: ”Victorie pentru România! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri!”
FOTO: Arhivă
Bogdan Ivan, deputat PSD și fost ministru al Energiei, a anunțat miercuri seară o victorie pentru România, după ce legea care permite continuarea şi finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a trecut de Curtea Constituţională. Bogdan Ivan, deputat PSD și fost ministru al Energiei, a anunțat miercuri seară o victorie pentru România, după ce legea care permite continuarea şi finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a trecut de Curtea Constituţională.
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