Lovitură dată de ANAF: o „fabrică” de criptomonede ascunsă de ochii autorităților, descoperită la Satu Mare

Publicat 23 iun. 2026, 11:35 Sursă Realitatea.Net

O fermă ilegală de criptomonede, în care erau utilizate sute de echipamente de minare, a fost identificată de inspectorii DGAF din cadrul ANAF în județul Satu Mare. Peste 400 de echipamente funcționau în afara oricărei evidențe fiscale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANAFantifraudafermacriptomonede