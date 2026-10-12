România printre cele mai ieftine piețe imobiliare din Europa

România se află pe unul dintre ultimele locuri în clasamentul prețurilor imobiliare din Europa, cu un mediu de 1.917 euro/mp, înregistrând totuși cea mai mare creștere anuală din regiune.
Prețul mediu al locuințelor în România a atins nivelul de 1.917 euro pe metru pătrat în anul 2025, conform datelor prezentate în studiul Deloitte Property Index 2026.
Această valoare plasează țara noastră printre cele mai accesibile piețe imobiliare din Europa, situată imediat după Albania, Serbia și Turcia. La polul opus al clasamentului se află Luxemburg, unde prețul mediu a ajuns la 9.160 de euro pe metru pătrat.
Deși nivelul absolut rămâne scăzut, dinamica pieței din România a fost cea mai intensă din regiune în ultimul an. Creșterea prețurilor s-a ridicat la 14,4%, depășind progresele consemnate în Croația (14,3%), Slovacia (12,5%) și Ungaria (10,9%).