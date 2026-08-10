Politica· 1 min citire

20:55 – Anca Alexandrescu revine cu o ediție explozivă "Culisele Statului Paralel”

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat10 aug. 2026, 16:13
SursăRealitate Plus

Anca Alexandrescu, revine în forță cu un nou sezon al emiisunii "Culisele Statului paralel" și demolează toate jocurile subterane, în această seară, de la ora 20:55. Toți vinovații pentru distrugerea sistemului energetic național sunt scoși la iveală.

Cine este „specialistul lui Bolojan” care a strâns o avere fabuloasă și a colecționat funcții la stat, deși a fost urmărit ani la rând de scandaluri?

Distrugerea țării a început din interior, cine este personajul ajuns acum într-o funcție-cheie, după ce la Bruxelles a luat decizii care au îngenuncheat România? Adevărul din spatele protestului Diasporei, 8 ani de la 10 august, redeschidem dosarul unei zile care a rupt România în două.

Cine a tras sforile, cine a profitat și ce adevăruri au rămas îngropate?Cum încearcă Ponta să fure din nou valul suveranist, datele incendiare intr-o ediție in forță, Documente, legături și dezvăluiri explozive, la Culisele Statului Paralel, de la 20:55, doar la Realitatea Plus.

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