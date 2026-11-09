Ana Maria Păcuraru: "Ungaria trăiește azi o poveste despre doi frați"

Publicat 9 nov. 2026, 14:28 Sursă realitatea.net

Primul este fratele lui Viktor Orbán, liderul care a guvernat Ungaria 16 ani la rând. O jurnalistă maghiară care urmărește cazul ne-a confirmat că acesta a fost reținut, suspectat de trafic de migranți. Judecătorii au 72 de ore să decidă dacă rămâne în arest.

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