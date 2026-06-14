Advertising
Politica· 1 min citire
Cine este Adrian Veștea, liderul PNL desemnat să formeze guvernul?
Adrian Vește, președintele Consiliului Județean Brașov
Publicat14 iun. 2026, 10:08
Sursărealitatea.net
Adrian Veștea, unul dintre prim-vicepreședinții PNL și un veteran al partidului, a fost ministru al Dezvoltării și actualmente președinte al CJ Brașov.
Citește și
- 10:04Ilie Bolojan, reacție după nominalizarea lui Veștea: Un act ostil, o încercare de rupere a PNL
- 09:18Liberalul Adrian Veștea, desemnat premier VIDEO
- 23:39Schimbare de plan pentru salariile bugetarilor. De ce refuză Eugen Tomac să trimită legea în Parlament
- 18:04Negocieri la nivel înalt: SUA și Iranul ar putea semna un acord preliminar în următoarele ore
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News