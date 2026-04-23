Cutremur în PNL Sălaj: Dinu Iancu-Sălăjanu se autosuspendă din funcție după ce a intrat în vizorul DNA
Dinu Iancu-Sălăjanu
Președintele PNL Sălaj Dinu Iancu-Sălăjanu s-a autosuspendat din funcția de președinte al filialei județene, pe perioada desfășurării procedurilor judiciare care îl vizează.
PNL Sălaj informează, într-un comunicat transmis joi, că Dinu Iancu-Sălăjanu a decis să se autosuspende din funcția de președinte al organizației județene.
"Această decizie reprezintă un gest de responsabilitate politică și are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională. Domnul Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii.
PNL Sălaj reafirmă atașamentul său față de statul de drept, buna funcționare a instituțiilor publice și respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean, inclusiv prezumția de nevinovăție", se arată în comunicatul citat
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a dispus, miercuri, o amplă operațiune în mai multe județe din țară, într-o anchetă care vizează suspiciuni de corupție și spălare de bani legate de achiziții publice realizate la nivelul unor consilii județene. Procurorii au descins în zeci de locații, într-un dosar complex care se întinde inclusiv în afara României, în baza unui ordin european de anchetă.
