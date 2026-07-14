George Simion: „Alegerile anticipate sunt pe masă. Dacă PSD vrea deblocare, președinția Senatului trebuie să revină AUR”

Publicat 14 iul. 2026, 09:29 Sursă Realitatea PLUS

George Simion a subliniat din nou că varianta organizării alegerilor anticipate este principala soluție pentru ieșirea din criza politică! Liderul AUR spune că formațiunea nu poate vota orice variantă de guvern, mai ales în urma distrugerilor provocate de Bolojan. Pe de altă parte, George Simion este deschis la o eventuală colaborare cu PSD, în schimbul cedării funcției de președinte al Senatului.

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