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George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Fără AUR nu se poate”. Nicușor Dan, amenințat cu suspendarea și demiterea

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 14:08
Sursărealitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a declarat marți după consultările cu Nicușor Dan că discuția cu șeful statului a decurs „rapid, la subiect”, însă a avertizat că, în absența unui acord politic care să includă AUR, România riscă o nouă criză instituțională majoră.

Liderul suveraniștilor a reproșat că ultima lună a fost „pierdută” din cauza refuzului președintelui de a lua în calcul propunerea AUR pentru funcția de premier, subliniind că partidul său este „al doilea partid al țării după PSD” și că nicio majoritate parlamentară nu poate fi constituită fără susținerea sa.

„Ne bucură faptul că Nicușor Dan vorbește cu noi rapid, la subiect. Fără AUR nu se poate. Țara trece prin momente complicate. România a fost adusă în această situație de guvernele iresponsabile. AUR a venit la Nicușor Dan cu o propunere de premier AUR. Desigur, respectând votul românilor. Suntem al 2-lea partid al țării după PSD. A fost o lună pierdută că nu am fost ascultați.

Am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută din vina președintelui? Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția, și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, votul, ci reflectă voința lui personală. S-a dovedit că AUR a arătat în Parlament faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului și, dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan.

Din punctul nostru de vedere, dacă nu se intervine acum săptămâna aceasta pentru ca domnul Ilie Bolojan să părăsească scaunul de la Palatul Victoria, este un guvern demis. Trebuie să se hotărască, iar cei care au creat această criză guvernamentală — cei doi actori importanți, Nicușor Dan și Bolojan, care au condus țara în funcția de premier și președinte — să se hotărască dacă se împacă sau nu, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice.”, a declarat George Simion.

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