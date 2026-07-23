Ilie Bolojan, întrebat dacă își dă demisia. Răspunsul premierului interimar a venit fără ezitare

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă s-a gândit să plece din fruntea Guvernului, în contextul situației economice dificile și al tensiunilor politice. Acesta a respins ideea unei demisii și a susținut că schimbarea premierului nu ar rezolva problemele cu care se confruntă România.

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