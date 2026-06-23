Politica· 1 min citire

Negocieri tensionate înainte de consultări. Bolojan a vorbit cu Nicușor Dan: ce i-a cerut

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat23 iun. 2026, 11:46
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan și Ilie Bolojan au discutat astăzi înaintea consultării de la Palatul Cotroceni, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS.

Potrivit surselor citate, între liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, și președintele Nicușor Dan a avut loc în această dimineață o discuție în cadrul căreia Bolojan ar fi susținut varianta formării unui guvern minoritar.

Șeful statului dorește însă să poarte consultări cu toate partidele parlamentare înainte de a lua o decizie. Obiectivul său este să analizeze pozițiile fiecărei formațiuni politice și să identifice o formulă guvernamentală care să beneficieze de cât mai multă stabilitate.

În contextul acestei situații politice complicate, principala ipoteză aflată în discuție este formarea unui guvern condus de Partidul Social Democrat, avându-l în frunte pe Sorin Grindeanu, executiv care ar urma să fie susținut și de alte partide parlamentare.

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