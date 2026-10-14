PNL ar putea vota Guvernul Niculescu, dar rămâne în Opoziție - SURSE
PNL ar putea vota Guvernul Niculescu
PNL ar putea vota Guvernul Luca Niculescu fără să intre la guvernare. Acordul pentru șase luni vizează bugetul pe 2027, deficitul și stabilitatea economică.
Partidul Național Liberal (PNL) este dispus să susțină învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, însă fără să participe la actul de guvernare. Liberalii iau în calcul un acord politic pentru următoarele șase luni, prin care să fie stabilite condițiile în care vor sprijini măsurile considerate esențiale pentru România.
Anunțul a fost făcut de liderul PNL, Ilie Bolojan, care a precizat că formațiunea politică va rămâne în opoziție și nu urmărește obținerea unor funcții guvernamentale. Sprijinul liberalilor ar urma să depindă de respectarea unor principii legate de disciplina fiscală, investițiile publice și angajamentele europene ale României.
PNL nu intră la guvernare, dar ar putea susține Guvernul Niculescu
Ilie Bolojan a anunțat că PNL analizează posibilitatea încheierii unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul nu ar reprezenta un acord de coaliție și nu ar presupune participarea liberalilor la formarea Executivului.
Potrivit liderului PNL, înțelegerea ar stabili condițiile în care partidul ar putea contribui la stabilitatea politică și economică a țării în următoarele șase luni.
Liberalii susțin că sunt dispuși să voteze pentru învestirea unui guvern cu puteri depline, însă își rezervă dreptul de a critica deciziile pe care le consideră greșite.
Bolojan a subliniat că PNL nu solicită ministere sau alte funcții în schimbul sprijinului politic, ci garanții privind direcția economică și continuarea reformelor.
Care sunt condițiile impuse de liberali
Acordul propus de PNL ar urma să includă mai multe obiective economice și administrative pe care Guvernul Niculescu ar trebui să le respecte.
Printre principalele condiții se numără:
respectarea țintei de deficit bugetar și menținerea disciplinei fiscale;
protejarea investițiilor și consolidarea economiei;
utilizarea responsabilă a banilor publici;
respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european;
evitarea creșterii cheltuielilor bugetare fără venituri care să le acopere.
Liberalii consideră că stabilitatea guvernamentală trebuie însoțită de măsuri concrete pentru echilibrarea finanțelor publice și pentru susținerea economiei.
PNL ar putea vota bugetul de stat pentru 2027
Unul dintre punctele importante ale discuțiilor îl reprezintă bugetul de stat pentru anul 2027.
Ilie Bolojan a transmis că liberalii sunt dispuși să susțină adoptarea bugetului, cu condiția ca acesta să fie construit pe estimări realiste ale veniturilor și să continue procesul de consolidare fiscală.
PNL insistă asupra protejării investițiilor și avertizează că majorarea cheltuielilor fără surse clare de finanțare ar putea agrava dezechilibrele economice.
Adoptarea bugetului pentru anul viitor este una dintre prioritățile aflate pe agenda negocierilor politice, în contextul în care România are nevoie de predictibilitate financiară și de un Executiv capabil să ia decizii.
Fără moțiune de cenzură în primele șase luni, dacă acordul este respectat
O altă prevedere importantă a înțelegerii propuse de liberali vizează stabilitatea Guvernului Niculescu.
Potrivit lui Ilie Bolojan, PNL nu ar urma să inițieze sau să voteze o moțiune de cenzură împotriva Executivului în primele șase luni, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord.
Această condiție ar oferi Guvernului o perioadă de stabilitate pentru implementarea măsurilor convenite, fără ca liberalii să renunțe la rolul de partid de opoziție.
Bolojan a precizat că PNL va continua să critice eventualele greșeli ale Executivului, dar va susține măsurile pe care le consideră în interesul României.
Luca Niculescu cere un acord politic pentru șase luni
Premierul desemnat Luca Niculescu a solicitat partidelor parlamentare o înțelegere politică pentru cel puțin șase luni, în vederea rezolvării problemelor urgente ale țării.
Printre prioritățile prezentate de acesta se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027, măsurile de sprijin pentru populația vulnerabilă în contextul costurilor energiei, relansarea economică și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget.
Niculescu a atras atenția că lipsa unui guvern cu puteri depline poate genera dificultăți în funcționarea instituțiilor publice, în finanțarea serviciilor esențiale și în efectuarea plăților către companiile care lucrează pentru stat.
Premierul desemnat consideră că simpla învestire a unui Executiv nu este suficientă, fiind necesar și un acord politic care să permită adoptarea și aplicarea măsurilor urgente.
Ce urmează pentru formarea noului Guvern
Negocierile dintre premierul desemnat și partidele parlamentare urmăresc identificarea unei formule care să permită învestirea unui guvern și asigurarea unei majorități parlamentare suficiente pentru adoptarea măsurilor prioritare.
Poziția PNL ar putea contribui la obținerea voturilor necesare pentru instalarea noului Executiv, chiar dacă liberalii nu vor face parte din acesta.
În perioada următoare, rămân importante forma finală a acordului politic, condițiile asumate de partide și votul Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei miniștrilor.
PNL este dispus să susțină Guvernul Niculescu, dar vrea să rămână în opoziție. Acordul pentru șase luni ar urma să stabilească regulile colaborării politice, cu accent pe disciplina bugetară, investiții și stabilitatea economică a României.
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