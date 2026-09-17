Ponta își anunță strategia pentru formarea Guvernului: negocieri cu toate grupurile parlamentare, mai puțin USR

Victor Ponta spune că este pregătit să preia funcția de prim-ministru și că, dacă va fi desemnat de președintele Nicușor Dan, va negocia pentru formarea Guvernului cu toate grupurile parlamentare, cu excepția USR.
Declarația a fost făcută joi, 17 septembrie, înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Ponta susține că poate obține cele 233 de voturi necesare învestirii de la parlamentarii care consideră necesare măsuri rapide pentru economie.
Ponta se oferă pentru funcția de premier
Victor Ponta a declarat că președintele Nicușor Dan are mai multe variante pentru funcția de premier și a susținut că el îndeplinește criteriile privind experiența guvernamentală.
Fostul premier a afirmat că i-a transmis și liderului PSD, Sorin Grindeanu, că poate reprezenta o soluție în cazul în care este căutat un candidat independent, cu experiență în conducerea Guvernului. Ponta nu a spus că președintele i-ar fi promis o desemnare.
„Voi discuta cu toate grupurile, mai puțin cu USR”
Ponta a precizat că, în cazul în care primește mandatul de a forma Guvernul, va purta discuții cu toate grupurile parlamentare, cu o singură excepție: USR.
El susține că pentru învestirea unui Cabinet sunt necesare cel puțin 233 de voturi și afirmă că acestea ar putea proveni de la parlamentari din formațiuni diferite, dacă aceștia consideră că România are nevoie de măsuri rapide pentru relansarea economică.
UPR îl susține pe Ponta
Victor Ponta face parte în prezent din grupul parlamentar Uniți pentru România, care îl propune pentru funcția de prim-ministru.
UPR a transmis că își menține propunerea și că obiectivul său este formarea unui Guvern cu puteri depline, susținut de o majoritate parlamentară clară. Grupul spune că este dispus să discute și alte variante dacă acestea pot duce la formarea unui Executiv funcțional.
Formațiunea are 17 parlamentari, astfel că voturile sale nu sunt suficiente pentru învestirea unui Guvern. Ponta susține însă că poate obține sprijin suplimentar de la parlamentari din alte grupuri.
Consultările de la Cotroceni
Declarațiile au fost făcute în ziua consultărilor convocate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Delegația UPR, din care face parte și Victor Ponta, a mers joi la Palatul Cotroceni pentru discuțiile cu președintele.
Înaintea întâlnirii, Ponta a invocat și cele aproximativ 1,3 milioane de voturi obținute la alegerile prezidențiale din 2025, pe care le consideră o formă de legitimitate politică pentru candidatura sa la funcția de premier. Această afirmație îi aparține lui Ponta.
Ce urmează
După consultările cu partidele și grupurile parlamentare, președintele urmează să decidă dacă desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru.
În cazul în care Ponta ar primi mandatul, acesta ar trebui să negocieze susținerea parlamentară necesară pentru ca Guvernul propus să fie învestit. Declarațiile sale indică deja că USR nu ar face parte din negocierile pe care le-ar purta pentru obținerea voturilor.