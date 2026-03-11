Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni.
Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința CSAT se va desfășura de la ora 09:30.
Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la: situația din Orientul Mijlociu, implicații pentru România; evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România; analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.
Pe 5 martie, președintele Nicușor Dan declara că nu va convoca CSAT în cazul situației din Orientul Mijlociu atâta timp cât evenimentele nu prezintă "un pericol imediat" pentru România. "Nu am convocat CSAT și nu îl vom convoca, cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România", preciza șeful statului.
Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 24 noiembrie 2025 pe tema Strategiei Naționale de Apărare.
