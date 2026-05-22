PSD, PNL și USR au căzut de acord pe noua lege a salarizării. Anunț de la Cotroceni: Salariile nu vor scădea!

PSD, PNL și USR au ajuns la un acord politic privind noua lege a salarizării unitare, unul dintre jaloanele importante asumate de România prin PNRR. Potrivit informațiilor, proiectul ar urma să fie publicat luni în transparență decizională, iar consultările cu sindicatele să înceapă de marți.

Noua lege ar urma să intre integral în vigoare de la 1 ianuarie 2027, fără aplicare etapizată și fără derogări ulterioare pentru anumite categorii profesionale. Autoritățile susțin că niciun angajat din sectorul public nu va avea venituri mai mici după aplicarea noii grile salariale.

PSD, PNL și USR au căzut de acord pe noua lege a salarizării

Guvernul și partidele aflate la negocieri spun că obiectivul este crearea unui sistem salarial unitar, predictibil și mai echilibrat în sectorul public. Reforma este legată și de accesarea unor fonduri importante din PNRR, România având termene clare pentru adoptarea legii.

Pe de altă parte, sindicatele contestă deja proiectul și avertizează că vor organiza proteste în toată țara. Federațiile din educație și alte organizații sindicale acuză lipsa unor consultări reale și susțin că anumite prevederi ar putea afecta unele categorii de angajați din sistemul public.