Revoltă uriașă în PNL: CINE sunt liberalii care i-au ținut piept lui Bolojan

Publicat 22 iun. 2026, 07:44 Sursă realitatea.net

Război total în PNL. Mai mulți oameni cheie din partid i-au ținut piept lui Ilie Bolojan chiar dacă au fost amenințați cu excluderea. Alina Gorghiu, Lucian Bode, Hubert Thuma și Alin Tișe sunt doar câțiva dintre dintre liberali care nu se lasă intimidați. Și Crin Antonescu a criticat dur noua conducere a partidului.

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