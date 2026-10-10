Trump bate palma cu Putin pentru livrări masive de motorină rusească

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Rusia va livra peste 300.000 de tone de motorină pe piețele americană și mondială, în urma unei convorbiri telefonice cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Potrivit lui Trump, alte livrări sunt planificate pentru luna noiembrie și perioada următoare, iar autoritățile americane au emis o licență temporară care permite exportul motorinei rusești pe piețele internaționale.
Decizia a fost criticată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care susține că veniturile obținute de Rusia din vânzarea combustibilului ar putea contribui la finanțarea războiului împotriva Ucrainei.
Trump anunță livrări de milioane de tone de motorină
Anunțul a fost făcut de liderul de la Casa Albă pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Trump a declarat că a avut o discuție telefonică „de mare succes” cu Vladimir Putin, în cadrul căreia ar fi fost convenite livrările de combustibil. Potrivit președintelui american, Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină piețelor din SUA și din întreaga lume. În noiembrie, ar urma să livreze alte 500.000 de tone, urmate de încă un milion de tone. Trump a mai anunțat că Rusia ar putea livra, într-un termen scurt, alte trei milioane de tone de combustibil.
Liderul american susține că aceste livrări, împreună cu controlul SUA asupra Strâmtorii Ormuz, vor contribui la scăderea rapidă a prețurilor la motorină, inclusiv pentru agricultorii, crescătorii de animale și transportatorii americani.
În urma anunțului, Departamentul Trezoreriei al SUA a emis o licență temporară care permite livrările de motorină rusească pe piețele mondiale.
Zelenski: „Bani în plus pentru acest război”
Într-un interviu acordat publicației Axios, președintele ucrainean a calificat înțelegerea drept „incorectă și lipsită de onestitate”, comparând-o cu un cadou de ziua de naștere pentru liderul rus, care a împlinit 74 de ani la începutul acestei săptămâni.
„O decizie slabă a unor parteneri puternici”, a declarat Zelenski, care a mai spus că asemenea măsuri nu contribuie la pace și îi oferă lui Putin posibilitatea de a continua luptele.
Liderul ucrainean a criticat și momentul în care a fost făcut anunțul, în timp ce o delegație ucraineană de rang înalt ajungea la Miami pentru discuții cu emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.
„Cadourile făcute lui Putin nu vor aduce pacea și niciun beneficiu lumii civilizate”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.
Zelenski a afirmat, de asemenea, că echipa ucraineană de negociatori riscă să fie folosită drept „o perdea de fum” și a criticat modul în care Washingtonul își tratează partenerii.