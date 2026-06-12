Trump explodează după negocierile cu Iranul: „Acordul despre care vorbesc ei este o minciună”

Președintele american Donald Trump a reacționat dur după declarațiile unor oficiali iranieni privind existența unui acord între Washington și Teheran pentru oprirea ostilităților. Liderul de la Casa Albă a respins categoric versiunea prezentată de partea iraniană și a acuzat regimul de la Teheran că denaturează înțelegerile discutate la masa negocierilor.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Trump a susținut că afirmațiile iranienilor nu au nicio legătură cu documentele și termenii conveniți în cadrul discuțiilor. Acesta a calificat declarația Teheranului drept una „slabă și patetică” și a acuzat autoritățile iraniene de lipsă de sinceritate.

Președintele american a mers și mai departe, afirmând că este imposibil să negociezi cu bună-credință cu actuala conducere iraniană și a cerut Teheranului să își clarifice rapid poziția.

Reacția vine la doar o zi după ce Trump anunțase că a ordonat suspendarea unor noi atacuri aeriene împotriva Iranului, motivând că negocierile au făcut progrese importante și că există premisele unei înțelegeri. Totuși, detaliile prezentate ulterior de oficialii iranieni au stârnit nemulțumirea liderului american.

Potrivit informațiilor apărute după negocieri, varianta de acord descrisă de partea iraniană ar include o serie de concesii favorabile Teheranului, în timp ce Washingtonul ar obține doar o parte dintre obiectivele urmărite, printre care redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Schimbul de replici arată că, în ciuda semnalelor de detensionare apărute în ultimele zile, diferențele dintre cele două părți rămân semnificative, iar perspectivele unui acord final sunt încă incerte.