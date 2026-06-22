Ultimatumul dat de PNL lui Adrian Veștea și altor patru liberali de a părăsi partidul a expirat

Publicat 22 iun. 2026, 12:10 Sursă realitatea.net

Lucian Bode, fost secretar general al PNL, a anunțat că nu are niciun motiv pentru a-și da demisia, afirmând că un partid care își exclude vocile critice nu se reformează, ci ''își pregătește eșecul în surdină''.

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