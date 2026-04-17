Viktor Orban, primul interviu după înfrângerea în alegeri. „Am simțit durerea, golul ei”

La doar câteva zile după scrutinul care a zguduit scena politică din Ungaria, Viktor Orban a oferit primul său interviu public după victoria spectaculoasă obținută de partidul de opoziție Tisza în fața Fidesz. Acesta a recunoscut fără ocolișuri dimensiunea eșecului electoral și a vorbit despre o resetare profundă a întregii drepte maghiare.

Rezultatul votului, care a oferit noii majorități inclusiv posibilitatea de a modifica Constituția, a deschis o etapă complet nouă în politica de la Budapesta. În discursul său, Orbán a admis că forma actuală a taberei conservatoare nu mai poate continua și a lăsat să se înțeleagă că urmează schimbări majore inclusiv în interiorul Fidesz.

Orban recunoaște amploarea înfrângerii

Premierul a descris rezultatul alegerilor drept un eșec clar și de proporții, subliniind că nu mai este vorba doar despre schimbarea unor funcții sau repoziționări punctuale.

„Amploarea înfrângerii este mare. În ceea ce privește consecințele, este mai mult decât o simplă schimbare. Comunitatea de dreapta nu mai poate continua să existe în actuala formulă. Este necesară o reînnoire completă, pentru că o eră politică s-a încheiat”, a declarat Viktor Orban în cadrul interviului pentru Hirado .

Liderul Fidesz a mers și mai departe, spunând că nu doar partidul său trebuie reorganizat, ci întregul „pol național”, așa cum l-a definit.

„Sunt necesare foarte multe schimbări”, a insistat acesta, precizând că a început deja să distribuie sarcini pentru procesul de reconstrucție politică.

„Cei care au intrat în Parlament nu sunt oamenii de care avem nevoie”

Una dintre cele mai puternice declarații ale interviului a vizat chiar propriii parlamentari. Orban a transmis că actuala echipă trimisă în legislativ nu este potrivită pentru noul context politic creat după înfrângere.

„Cei care au intrat acum în Parlament nu sunt oamenii de care avem nevoie acolo.”

El a explicat că lista Fidesz fusese construită pentru scenariul unei victorii și pentru continuarea guvernării, nu pentru o perioadă de opoziție și reconstrucție.

„Oamenii care au intrat de pe listă ar fi putut lucra bine într-un alt context, după o victorie electorală, continuând activitatea guvernamentală. Acum, acest plan trebuie transformat.”

Potrivit declarațiilor sale, întreaga structură a grupului parlamentar urmează să fie „remodelată”.

Momente grele după noaptea alegerilor

Orban a vorbit și despre impactul personal al rezultatului, descriind în termeni emoționali zilele care au urmat votului.

„Am trecut printr-un montagne russe emoțional. Am simțit durerea, golul ei. Duminică a fost doar durere, iar luni, goliciune.”

Premierul a spus că a încercat să depășească șocul prin muncă intensă.

„Și de atunci mă vindec prin terapie ocupațională.”

În același timp, liderul maghiar a recunoscut că a mers la urne convins de victorie.

„Am crezut că vom câștiga. Am fost atât de mulți.”

El a explicat că prezența ridicată la vot i-a creat inițial impresia că susținătorii Fidesz au ieșit masiv la urne, însă rezultatele parțiale i-au arătat că mobilizarea protestatară a fost, de fapt, decisivă.

Cum a ajuns Viktor Orban să fie sprijinit și de Putin, și de Trump? Hillary Clinton oferă o explicație tranșantă

Își asumă personal responsabilitatea

Întrebat direct cine poartă vina pentru înfrângere, Viktor Orban nu a ezitat să își asume întreaga responsabilitate.

„Ei bine, eu sunt președintele partidului. Trebuie să îmi asum asta, 100%, așa cum este.”

Această declarație vine într-un moment în care presiunea asupra conducerii Fidesz este uriașă, iar în spațiul public au apărut deja întrebări privind viitorul politic al lui Orbán.

Totuși, liderul maghiar a lăsat deschisă inclusiv varianta unui pas în spate, dacă partidul va considera necesar.

„Nu eu voi decide ce voi face. (…) Nu știu încă. Dacă comunitatea îmi spune: acum stai în banca din spate, atunci voi face acel lucru.”

Mesaj pentru votanții Tisza

Deși a recunoscut forța mesajului advers, Orban a evitat să atace frontal alegătorii opoziției.

„Nu spun că ceilalți 3.100.000 de oameni au luat decizia greșită. Le doresc ca speranțele lor să se împlinească.”

Totodată, el a admis că mesajul transmis de partidul Tisza a fost mai puternic decât cel al Fidesz: „Trebuie să admit că mesajul adversarului a fost mai puternic.”

Potrivit acestuia, urmează o perioadă de analiză profundă pentru a înțelege de ce electoratul s-a îndepărtat de Fidesz în ultimii ani.

Se anunță o resetare totală

Dincolo de declarațiile emoționale, interviul transmite clar că la Budapesta începe o etapă politică nouă. Viktor Orban vorbește deschis despre finalul unei ere și despre nevoia unei reconstrucții complete.

„O eră politică s-a încheiat.”

Mesajul său lasă să se înțeleagă că Fidesz se pregătește pentru cea mai amplă transformare din ultimii 16 ani, după una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria recentă a partidului.