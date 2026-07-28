Cadrele medicale, revoltate: „Să îi ajungă lui Bolojan 17 lei pe zi pentru mâncare”

Legea salarizării impusă de premierul demis Ilie Bolojan provoacă blocarea întregului sistem medical! Medicii, asistenți, infirmieri și alți angajați din sistemul sanitar au ieșit în stradă și spun că au ajuns la capătul puterilor din cauza legii salarizărilor. Oamenii afirmă că veniturile le vor fi tăiate cu sute sau chiar mii de lei și agravează criza de personal din sistemul medical. Cadrele medicale îi transmis premierului demis Ilie Bolojan să vină să trăiască o zi în locul lor. Greva este pe termen nelimitat, iar sindicaliștii avertizează că, fără măsuri urgente, protestele vor continua atât în Capitală, cât și în întreaga țară, conform Realitatea PLUS.
La Spitalul Floreasca din București, angajații cer ca Guvernul să îi ia în serios și să renunțe la măsurile care le-ar reduce veniturile. Personalul medical spune că lucrează deja într-un sistem afectat de lipsa oamenilor și de un volum tot mai mare de muncă. O asistentă din Ambulatoriul de Ortopedie avertizează că protestul va continua dacă autoritățile nu iau nicio decizie.
„Sperăm să fim luați în serios, cel puțin de Guvernul Ilie Bolojan. Sperăm să se gândească la faptul că în acest spital muncesc mii de oameni pentru a salva mii de oameni. În funcție de ceea ce ne vor spune liderii, vom continua greva, dar, dacă nu se va lua nicio decizie, cu siguranță vom continua”, a declarat aceasta.
O asistentă spune că ar putea pierde 1.000 de lei
Una dintre cele mai mari temeri ale angajaților este legată de reducerea veniturilor. O asistentă susține că salariul său ar putea scădea de la 4.600 de lei la 3.600 de lei.
„O mie de lei din 4.600. Dacă ni se iau 1.000 de lei, ajungem la 3.600. În acești bani avem și o indemnizație de hrană de 17 lei. Este strigător la cer. Nu știu dacă Bolojan poate trăi cu 17 lei pe zi”, a spus angajata.
Cadrele medicale atrag atenția că lipsa infirmierelor și a celorlalte categorii de personal îi obligă pe cei rămași să preia sarcini suplimentare, de la îngrijirea bolnavilor până la menținerea curățeniei și distribuirea hranei.
„Trebuie să ai grijă să fie curat, să fie hrănit pacientul. Mâncarea trebuie să o aduci tu. Dacă nu sunt infirmiere, trebuie să faci tot. Aș vrea să vină domnul ministru să se interneze, să vedem dacă i-ar conveni”, a transmis o altă asistentă.
Aceasta le cere autorităților să nu se limiteze la controale și verificări, ci să trimită personal în spitale.
„Nu trimite DSP, nu trimite nu știu ce. Trimite oameni, trimite forță de muncă”, a spus asistenta.
Medicii cer măsuri care să îmbunătățească serviciile pentru pacienți
Un medic de la Spitalul Floreasca a transmis că deblocarea unor posturi ar reprezenta doar începutul și că sunt necesare măsuri suplimentare pentru ca sistemul să funcționeze normal.
„Să se aplece mai mult asupra cerințelor și nevoilor sistemului sanitar. Memorandumul este un prim pas, dar este loc de mai bine. Sperăm ca, alături de acel pas, să urmeze și alții care vor crește calitatea serviciilor medicale”, a declarat medicul.
Medicul Radu Țincu avertizează că protestele nu au fost provocate numai de noua lege a salarizării. În spitale există un deficit sever de personal, iar secțiile de terapie intensivă funcționează sub nivelul prevăzut de normative.
„S-a ajuns aici nu doar din cauza salarizării, ci și din cauza deficitului de personal. Nicio secție de terapie intensivă nu funcționează cu personalul conform normativelor în vigoare”, a declarat Radu Țincu.