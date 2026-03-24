Ministrul Sănătății, despre examenul Rezidențiat: ”S-au scos posturile și locurile din pix, fără o estimare clară”
Ministrul Sănătății, despre examenul Rezidențiat: ”S-au scos posturile și locurile din pix, fără o estimare clară”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat marți că de-a lungul timpului au fost scoase la concursul de Rezidențiat posturi și locuri ”din pix”, fără o estimare clară, fără să se știe câți doctori vor ieși la pensie.
”S-au scos posturile și locurile din pix, fără o estimare clară, fără să știm câți doctori vor ieși la pensie, fără să știm câți medici vor ieși la pensie în următorii cinci ani pe fiecare specialitate, fără să ținem cont de aceste date demografice absolut esențiale atunci când scoți de fapt niște locuri la la concurs la Rezidențiat.
Ele au fost scoase la concurs în funcție de cum sugerau universitățile, dar realitatea din sistem, demografia sistemului nu au fost luate în calcul. Anul acesta știm în fiecare spital grupele de vârstă, câți vor ieși la pensie în următorii cinci ani pe fiecare specialitate și la Rezidențiat vom scoate numărul de locuri și posturi în funcție de această demografie”, a afirmat ministrul Sănătății.
Alexandru Rogobete a subliniat că ”discrepanța” nu se va opri peste noapte și se va reuși probabil în următorii 5-6 ani să se ajungă la un echilibru.
Citește și:
- 17:36 - INSP: încă o persoană a murit din cauza gripei. Bilanțul sezonului ajunge la 84 de decese
- 14:55 - Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
- 09:34 - Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață
- 09:32 - Câți bani primești dacă donezi sânge în 2026. Statul te plătește și oferă o serie de beneficii
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News