Publicat 18 nov. 2026, 08:43 Sursă ePitești

Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a propus introducerea unor mecanisme prin care persoanele fără venituri să fie obligate să plătească contribuția la sănătate. Aproape 2,9 milioane de români figurează ca neasigurați medical.

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