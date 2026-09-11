Social· 2 min citire

25 de ani de la 11 septembrie. America își comemorează victimele | Analiză de Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Pacuraru
Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat11 sept. 2026, 07:52
Actualizat11 sept. 2026, 07:56
SursăRealitatea PLUS

Statele Unite marchează astăzi un sfert de secol de la atacurile teroriste din 11 septembrie, tragedia care a schimbat pentru totdeauna America și ordinea de securitate mondială. Aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața în cea mai gravă lovitură teroristă de pe teritoriul american. În acest an, Donald Trump va participa la ceremonia de la Pentagon, în timp ce alți membri ai administrației americane vor fi prezenți în celelalte două locuri ale tragediei, New York și Shanksville.

Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, în sfert de secol de la momentul în care a schimbat pentru totdeauna politica externă și securitatea națională a Statelor Unite ale Americii.

Aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața atunci, la World Trade Center, la Pentagon și la bordul zborului 93, prăbușit lângă Shanksville, Pennsylvania.

Președintele Donald Trump va marca acest moment simbolic nu la Ground Zero în orașul său natal, New York, ci la Pentagon. Motivul este unul aparte: la ceremonia din New York, politicienilor nu li se permite să ia cuvântul din 2012 încoace, organizatorii insistând ca evenimentul să rămână unul nepartizan. "Pentru că mă duc la Pentagon", a răspuns scurt Donald Trump când a fost întrebat de ce evită New York-ul.

În locul lui, vicepreședintele JD Vance va fi prezent la ceremonia de la World Trade Center, iar alți oficiali ai administrației vor participa la Shanksville, astfel încât toate cele 3 locuri simbolice ale tragediei să fie reprezentate.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a numit ziua de astăzi "o zi pentru a comemora pe cei căzuți și pe membrii ai acelor familii".

Este a treia oară consecutiv când președintele alege Pentagonul pentru acest moment de reculegere, după ce, în 2024, fusese prezent chiar la Ground Zero.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

World Trade centeratentate 11 septembrieatac terorist 11 septembrieAmerica

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe