Accident grav pe A1 lângă Miercurea Sibiului: un bărbat transportat la spital, trafic blocat

Publicat 5 nov. 2026, 08:38 Sursă mediafax

Joi dimineață, 5 noiembrie, un accident de circulație s-a produs pe autostrada A1, la kilometrul 278, în apropierea localității Miercurea Sibiului. Un bărbat a fost transportat de urgență la spital, iar traficul este blocat parțial sau total în ambele sensuri.

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