Campanie gratuită la Călimănești! Unde pot duce localnicii mobila veche și obiectele voluminoase
Mobilă veche
Locuitorii din Călimănești pot preda gratuit mobilierul vechi între 16 și 19 noiembrie. Vezi adresa, programul și lista deșeurilor acceptate.
Locuitorii orașului Călimănești vor avea ocazia să scape gratuit de mobilierul uzat și de alte obiecte voluminoase din gospodării. Primăria Călimănești, în colaborare cu operatorul de salubrizare EWMC, organizează o campanie specială de colectare în perioada 16–19 noiembrie 2026.
Acțiunea se va desfășura timp de patru zile, iar cetățenii vor putea aduce obiectele de care nu mai au nevoie la un punct special amenajat. Programul de colectare va fi zilnic, între orele 08:00 și 18:00.
Unde pot duce locuitorii din Călimănești mobila veche
Punctul de colectare va fi amenajat pe strada Serei nr. 46, în Călimănești, unde vor fi amplasate containere de mare capacitate.
Campania le oferă locuitorilor posibilitatea de a elimina în mod responsabil obiectele voluminoase care ocupă spațiu în locuințe, gospodării sau anexe.
Acțiunea este destinată exclusiv utilizatorilor casnici, iar predarea deșeurilor se va face gratuit, în intervalul anunțat de autoritățile locale.
Programul campaniei de colectare:
Perioada: 16–19 noiembrie 2026;
Program zilnic: 08:00–18:00;
Adresa: strada Serei nr. 46, Călimănești;
Cost: gratuit;
Beneficiari: utilizatorii casnici.
Ce obiecte voluminoase pot fi predate gratuit
În cadrul campaniei vor fi acceptate mai multe categorii de obiecte casnice care nu mai sunt utilizate și care, din cauza dimensiunilor, nu pot fi eliminate prin sistemul obișnuit de colectare a deșeurilor menajere.
Printre obiectele care pot fi aduse la punctul special amenajat se numără:
Dulapuri, mese, scaune și comode;
Birouri și etajere;
Saltele și somiere;
Uși și ferestre;
Chiuvete și vase de toaletă;
Covoare și mochete;
Perdele voluminoase;
Cărucioare pentru copii;
Jucării de mari dimensiuni;
Schiuri și valize;
Alte obiecte casnice voluminoase care nu mai pot fi folosite.
Prin această acțiune, autoritățile urmăresc să faciliteze eliminarea corectă a obiectelor voluminoase și să reducă abandonarea acestora pe domeniul public.
Ce deșeuri NU sunt acceptate în campania de la Călimănești
Nu toate tipurile de deșeuri pot fi aduse la punctul de colectare de pe strada Serei. Organizatorii au precizat că anumite categorii trebuie gestionate prin sisteme speciale de colectare.
Astfel, nu vor fi primite:
Deșeuri provenite din construcții și demolări;
Deșeuri vegetale;
Deșeuri periculoase;
Deșeuri menajere obișnuite;
Deșeuri reciclabile;
Echipamente electrice și electrocasnice.
Aceste categorii trebuie predate prin serviciile și programele specifice de colectare, în funcție de tipul de deșeu.
Regulile pe care trebuie să le respecte locuitorii
Primăria Călimănești atrage atenția că obiectele voluminoase trebuie depozitate exclusiv în interiorul containerelor special amplasate la punctul de colectare.
Este interzisă abandonarea mobilierului sau a altor obiecte pe domeniul public, în apropierea containerelor ori în alte spații neamenajate.
De asemenea, cetățenii sunt încurajați să demonteze mobilierul de mari dimensiuni înainte de a-l aduce la punctul de colectare, acolo unde acest lucru este posibil. Măsura permite folosirea mai eficientă a spațiului disponibil în containere.
Campania se încheie pe 19 noiembrie 2026, la ora 18:00. Locuitorii care au mobilier vechi sau alte obiecte voluminoase de care vor să scape pot profita de această perioadă pentru a le preda gratuit și în condiții corespunzătoare.
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